Имеющиеся средства не распределяются равномерно на каждую страну - экс-премьер-министр Бельгии

БАКУ /Trend/ - Имеющиеся средства не распределяются равномерно на каждую страну.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время выступления на панельной дискуссии "Финансирование нашей жизни: климатическая справедливость", проходящей в рамках XI Глобального Бакинского форума, заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм.

"Пришло время для изменения международных институтов. Если мы говорим о климатической справедливости, мы должны уделять больше места популяризации. Улучшая сельское хозяйство, мы можем способствовать изменению климата.

Время работает против нас. Нам нужно предпринять более быстрые и конкретные шаги. По мере роста населения нам приходится тратить на них все больше и больше средств. На фоне растущих конфликтов средства на изменение климата сокращаются.

Поведение людей в этом вопросе тоже имеет значение. Они должны использовать меньше пластика. Хоть это может показаться незначительным фактором, но пластик оказывает очень негативное влияние на изменение климата", - добавил И.Летерм.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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