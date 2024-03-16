Европейский союз создан для процветания западных государств - экс-президент Болгарии

БАКУ /Trend/ - Европейский союз создан для процветания западных государств.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил бывший президент Болгарии Петар Стоянов во время выступления на панельном заседании на тему "Региональные перспективы: Европейский союз и соседи" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"При создании Европейского союза были допущены политические ошибки. Теперь мы ощущаем последствия этого. Европа состоит не только из этого союза, который должен учитывать интересы соседей. Должна быть политика добрососедства", - добавил П.Стоянов.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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