Опыт европейских стран уже не приносит пользы - экс-премьер-министр Чехии

БАКУ /Trend/ - Опыт европейских стран уже не приносит пользы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер во время выступления на пленарном заседании на тему "Региональные перспективы: Европейский союз и соседи" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"В Европе так много опасностей, что нам трудно их идентифицировать. Это не только проблемы людей. За это должны отвечать политики.

Мы не знаем что делать, куда идти. Все изменилось в сравнении с прошлым веком. Нам нужна дорожная карта", - добавил Я.Фишер.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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