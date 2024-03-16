Завершился XI Глобальный Бакинский форум "Восстановление раздробленного мира"

БАКУ /Trend/ - Последнее панельное заседание в рамках XI Глобального Бакинского форума состоялось 16 марта.

Как передает Trend, заседание было посвящено теме «Молодежь говорит, мы слушаем».

На мероприятии, модератором которого выступил молодой лидер Международного центра Низами Гянджеви Ассен Плевнелиев, обсуждались взгляды молодежи на глобальные проблемы и пути их решения.

Советник по управлению компании McKinsey & Company Аделина Сувана рассказала участникам форума о проекте, посвященном окружающей среде. Она также подчеркнула, что голос молодежи должен быть услышан.

Член китайской программы Schwarzman Scholars Чэнгкай Сие отметил, что изменение климата затрагивает один миллиард детей и мир не должен с этим мириться. Заявив, что общая напряженность растет с каждым днем, Чэнгкай Сие заявил, что она также влияет на жизнь молодых людей.

«Глобальный Бакинский форум – это прекрасное мероприятие, где молодежь может сказать свое слово», – отметил молодой лидер, добавив, что замена образа жизни, основанного на энергии, на образ жизни, основанный на возобновляемых источниках энергии, послужит открытию новой страницы для человечества.

Менеджер компании Capital Solutions Мантан Шах сказал, что руководство Международного центра Низами Гянджеви поддерживает молодежь: «На этом форуме, организованном Азербайджаном, мы должны подумать о практических шагах. Такие конференции должны быть ориентированы на решение проблем в кратчайшие сроки и реализацию амбициозных проектов. Должны быть определены сроки достижения целей».

Подчеркнув, что Низами Гянджеви был одним из мудрейших представителей азербайджанской культуры, Мантан Шах отметил, что молодые люди должны черпать вдохновение в его произведениях и наследии, чтобы с уверенностью идти в будущее.

Посол по вопросам интеграции Министерства иностранных дел Австрии Эльнара Мария Абдалла остановилась на вопросах энергетического перехода и отметила важность использования опыта многих стран. Она заявила, что переход на зеленую энергию создает проблемы для Африки, Азии и Латинской Америки. Эльнара Мария Абдалла выразила уверенность, что конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, создаст большие возможности для их решения.

Выпускник факультета международных и дипломатических наук Университета Триеста Италии Митя Хусу говорил о значении управления человеческими ресурсами и природными процессами. По его мнению, необходимо проводить реформы в связи с изменением климата, которое является глобальной проблемой, а также в сфере управления водных ресурсов, нехватка которых оказывает наибольшее воздействие.

«Цели устойчивого развития, определенные ООН, должны быть достигнуты», – подчеркнул он.

В выступлениях также говорилось об уроках, которые следует извлечь из пандемии и эпидемий, распространившихся в разные периоды, а также о важности цифровизации системы здравоохранения до наступления следующей пандемии.

В ходе обсуждений также был затронут вопрос трудоустройства молодежи. Отмечалось, что из-за недостаточного уровня занятости молодых людей они прибегают к различным способам заработка, а порой вступают в ряды радикальных организаций и террористических группировок. По словам ораторов, этой проблеме должно быть уделено самое серьезное внимание.

По окончании панельного заседания XI Глобальный Бакинский форум «Восстановление раздробленного мира» завершил свою работу.