Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в стране Владиславом Каневским.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посла на платформе "X".

"Рабочие встречи с помощником Президента Хикметом Гаджиевым - это не только возможность обсудить и решить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, но и искреннее взаимное желание укрепить украинско - азербайджанское стратегическое партнерство конкретными шагами и амбициозными проектами", - отметил дипломат.

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