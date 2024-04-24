Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества, дружбы и взаимодействия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Сегодня регионы Центральной Азии и Каспия и Азербайджан как часть Каспийского региона и Южно-Кавказского региона представляют большую важность и в плане энергоресурсов, и в плане транспортных путей, торговли. Здесь мы видим большой потенциал», - отметил глава государства.