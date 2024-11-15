Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приcутствовала на показе документального фильма Seaspiracy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) посетила павильон инициативы Fighting for International Nautical Species (FINS). Павильон посвящен важности защиты морских животных, а также активизации международных усилий в этом направлении.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева присутствовала на показе документального фильма Seaspiracy в рамках серии мероприятий, проведенных в павильоне FINS.

В экранном произведении повествуется о влиянии промышленного рыболовства на окружающую среду, экосистемы и морских животных, а также освещаются возможности, открываемые устойчивым рыболовством.

В завершение мероприятия руководитель проекта Seaspiracy Изабелла Каваллетти ответила на вопросы участников просмотра.