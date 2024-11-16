На Парламентскую встречу в рамках COP29 зарегистрировались более 300 парламентариев - президент IPU

БАКУ /Trend/ - На Парламентскую встречу в рамках COP29 зарегистрировались более 300 парламентариев.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала президент Межпарламентского союза (IPU) Тулия Аксон на Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно IPU и Милли Меджлисом Азербайджана. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Для меня огромная честь и ответственность выступать перед вами в качестве президента Межпарламентского союза — глобальной платформы парламентов, направленной на укрепление сотрудничества, защиту демократических ценностей и решение важнейших вызовов современности.

Особо вдохновляет тот факт, что на эту встречу зарегистрировались более 300 парламентариев. Это яркое подтверждение нашей общей приверженности борьбе с изменением климата. Это мероприятие демонстрирует мощь объединенных парламентских усилий и активного участия, соединяя голоса со всего мира в стремлении найти решения для преодоления климатического кризиса", - сказала Т.Аксон.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.