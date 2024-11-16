COP29 отражает стремление Азербайджана продвигать климатические решения - президент IPU

БАКУ /Trend/ - COP29 отражает стремление Азербайджана продвигать климатические решения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала президент Межпарламентского союза (IPU) Тулия Аксон на Парламентской встрече в рамках COP29, организованной совместно IPU и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджан, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Мы, члены парламента, выражаем искреннюю благодарность городу Баку за проведение COP29 — площадки, которая отражает стремление Азербайджана продвигать климатические решения и устанавливать высокие стандарты для глобального сотрудничества в области климатических действий. Мы также выражаем признательность Милли Меджлису Азербайджанской Республики"- сказала она.

Аксон отметила, что решения, принятые на COP29, будут определять жизнь будущих поколений.

"Собравшись здесь на COP29, мы должны признать, что около 733 миллионов человек, то есть каждый одиннадцатый житель планеты, в настоящее время страдает от голода — кризиса, усугубляемого неумолимыми последствиями изменения климата. Мы стоим на пороге, где амбиции должны превращаться в действия, а слова — в реальные перемены", - подчеркнула президент IPU.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.