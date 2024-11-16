Решения, принятые на COP29, помогут наладить механизм сотрудничества - председатель Палаты представителей Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Защита климата является одной из актуальных проблем, решение которой невозможно без совместных усилий. Мы являемся свидетелями глобального потепления. Эти вызовы создают серьезные проблемы в достижении устойчивого развития в различных странах, включая Таджикистан.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Палаты представителей Таджикистана Махмадтаир Зокирзода на сессии "Подготовка почвы: понимание реального воздействия изменения климата", которая является составной частью Парламентской встречи, организованной Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом (IPU) в рамках COP29. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Он отметил, что они считают важными решения ООН по водным и климатическим вопросам.

"Считаю, что участники сегодняшней Парламентской встречи на высоком уровне также не останутся в стороне от этой работы. В этом направлении будут предприняты совместные усилия. Мы должны принять срочные практические меры, использовать возобновляемые источники энергии и перейти на зеленую энергию. В некоторых странах есть большие ресурсы для этого. Использование возобновляемых источников энергии окажет хорошее воздействие на развитие зеленой экономики", - отметил он.

Махмадтаир Зокирзода добавил, что решения, принятые на COP29, помогут создать механизм сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях.

Отметим, что в Баку в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджана начала свою работу Парламентская встреча.

В двухдневном мероприятии принимают участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентской встрече, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий изменения климата для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата, а также другие темы, будет принят итоговый документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

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