Подписан протокол о намерениях между IDEA и ИСЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 19 ноября состоялась церемония подписания протокола о намерениях между Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Общественным объединением IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды).

Как сообщает Trend, протокол подписали основатель и руководитель ОО IDEA Лейла Алиева и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малики.

Целью протокола о намерениях является расширение двустороннего сотрудничества между ИСЕСКО и IDEA в области борьбы с изменением климата, совместное участие в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды, а также совместная реализация других соответствующих мероприятий, согласующихся с направлениями деятельности обеих организаций.

Организации договорились о расширении сотрудничества с государствами-членами ИСЕСКО в области охраны окружающей среды, предотвращения деградации почв, обеспечения продовольственной и водной безопасности, проведения информационно-просветительской работы, реализации совместных исследований и пилотных проектов, увеличения участия молодежи и волонтеров, реализации программ по обмену, а также обмена знаниями и передовым опытом.

Участники встречи выразили уверенность в том, что сотрудничество между IDEA и ИСЕСКО будет и дальше развиваться, и отметили, что расширение совместной деятельности внесет важный вклад в укрепление солидарности и реализацию более эффективных совместных проектов во имя обеспечения климатической устойчивости в странах исламского мира.