Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с исполнительным директором UN-HABITAT (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 ноября руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах, находящейся с визитом в нашей стране в рамках COP29.

Как сообщает Trend, на встрече А.Россбах поздравила Азербайджан с организацией COP29 на высоком уровне и пожелала нашей стране успехов в председательской деятельности.

С.Нуриев с удовлетворением отметил сотрудничество между Азербайджаном и UN-Habitat и включение темы урбанизации в число приоритетов повестки дня председательства нашей страны в COP29.

На встрече была подчеркнута успешная организация национальных градостроительных форумов в городе Агдам в 2022 году, в Зангилане в 2023 году и мероприятий "Всемирного дня поселения" в Баку в рамках сотрудничества между Азербайджаном и UN-Habitat.

С.Нуриев отметил, что проведение в мае 2026 года Азербайджаном, имеющим большой опыт организации глобальных и региональных мероприятий на высоком уровне, 13-го Всемирного градостроительного форума, одного из важнейших мероприятий ООН, является проявлением плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и UN-HABITAT.

A.Россбах высоко оценила поддержку нашей страной деятельности UN-HABITAT и добровольный финансовый вклад.

На встрече также были обсуждены вопросы восстановления освобожденных от оккупации территорий, работы по обеспечению устойчивого заселения бывших вынужденных переселенцев, обсуждены вопросы сотрудничества в этой области с UN-HABITAT.

Кроме того, состоялся подробный обмен мнениями о подготовительных работах в связи со Всемирным градостроительным форумом, который планируется провести в Баку в 2026 году.

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