Земли сельхозназначения на освобожденных территориях Азербайджана будут сдаваться в аренду жителям сел на льготных условиях

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "Об аренде земли".

Как сообщает Trend, согласно закону, земли сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях будут сдаваться в аренду субъектам предпринимательства посредством инвестиционных конкурсов в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Так, земли сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов в границах сельских и поселковых территориальных единиц будут сдаваться в аренду жителям сел и поселков (для выращивания однолетних и многолетних культур) на льготных условиях в порядке, устанавливаемом органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Глава государства подписал указ о внесении изменений в некоторые указы, связанные с исполнением соответствующего закона.