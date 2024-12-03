Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в город Мешхед (Иран), принял участие и выступил на 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в своем выступлении Джейхун Байрамов рассказал об усилении сотрудничества в рамках ОЭС, институциональном развитии Организации, использовании возможностей сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, окружающей среды, транспорта, связи и др.

Было отмечено значение 28-го заседания Совета министров с точки зрения прогресса, достигнутого в связи с потребностями Организации и усилением возможностей сотрудничества между государствами-членами после встречи ОЭС, состоявшейся 10 октября 2023 года в историческом городе Шуша, и обсуждения дальнейших планов.

Исламской Республике Иран была выражена благодарность за председательство в Организации в 2024 году, а также за организацию 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС и гостеприимство. Казахстанской Республике пожелали успехов в председательстве в Организации в следующем году.

Было дведено до внимания, что в следующем году наша страна намерена провести саммит ОЭС, подчеркнув важность активного участия и вклада всех стран-членов в этом направлении.

Подчеркнута важность стратегического документа "Взгляд ОЭС 2025", основанного на имеющемся экономическом потенциале между государствами-членами, который устанавливает цели в борьбе с региональными вызовами в этом направлении и соответствует повестке в области устойчивого развития.

Была отмечена важность деятельности специализированных структур в рамках ОЭС с точки зрения содействия сотрудничеству в различных сферах, включая торговлю, инвестиции, транспорт, энергетическую безопасность, сельское хозяйство, туризм, охрану окружающей среды. Было отмечено, что Исследовательский центр ОЭС и Центр чистой энергии будут функционировать в нашей стране, в связи с чем важно подписание и ратификация ими учредительных документов по обеспечению эффективности указанных учреждений.

С учетом того, что многие страны ОЭСР не имеют выхода к морю, было особо подчеркнуто значение таких региональных транспортных и инфраструктурных проектов, как "Коридор Север-Юг", "Транскаспийский Средний коридор Восток-Запад", "Цифровой Шелковый путь", железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также региональных транспортных проектов, которые соединят территорию Ирана с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Восточным Зангезуром.

Подробно рассказав о достижениях, достигнутых в прошлом месяце в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), впервые проведенной в регионе ОЭС, Джейхун Байрамов отметил, что соглашения, достигнутые в рамках конференции, включая Бакинскую финансовую цель, являются важным поворотным моментом в направлении борьбы с изменением климата.

Говоря о региональных инициативах в области устойчивого развития, министр выразил уверенность в том, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан”, подписанное в рамках COP29, сыграет исключительную роль в обеспечении экономического развития и энергетической безопасности в нашем регионе.

В завершение встречи был принят итоговый документ под названием "Мешхедское коммюнике".

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13:32

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 28-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в иранском городе Мешхед.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Джейхун Байрамов рассказал о перспективах азербайджанской стороны в рамках ОЭС в секторальном развитии сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, окружающей среды, транспорта и связи.

Кроме того, министр сообщил о планах и проектах, которые будут соответствовать видению ОЭС на 2025 год для обеспечения устойчивого роста и развития в регионе ОЭС.

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