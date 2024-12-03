Джейхун Байрамов обсудил с иранским коллегой сотрудничество между двумя странами

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в иранском городе Мешхед.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, сообщает Trend.

Министры иностранных дел обсудили широкий спектр вопросов, связанных с азербайджано-иранским сотрудничеством в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта и коммуникаций, энергетической безопасности, а также совместные инициативы и проекты.

Подчеркнута важность скорейшего завершения строительства коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой и Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана, реализации достигнутых соглашений.

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