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Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 5 декабря 2024 11:56 (UTC +04:00)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, церемония вручения состоялась на II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Бывшему министру иностранных дел Турции, руководителю делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлюту Чавушоглу, заместителю председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) потомку Иреванского хана Гусейнали хана Амира Али Сардара Иревани, депутату Заферу Сыракая, генеральному секретарю Всемирного движения Панафриканских женщин-лидеров со штаб-квартирой в Брюсселе Аише Баше, председателю межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутату Шамилю Айрыму, основателю и генеральному директору Глобального института воды, окружающей среды и здоровья, функционирующего в Швейцарии, члену швейцарского водного партнерства и азиатского водного Совета Нидалу Салиму, члену Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Джантюрку Алагезу, главе Американского Центра религиозной свободы Канне Скотт, заместителю председателя турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутату Орхану Эрдему, члену ассоциации искусств и наследия, функционирующей в Румынии Николете Загуре, специальному советнику президента Турецкой Республики Северного Кипра по международным отношениям и дипломатии Хусейну Ишыксалу, директору Института прикладных этнополитических исследований при министерстве культуры и туризма Казахстана, бывшему послу Талгату Калиеву, редактору научного журнала Сухумского государственного университета, почетному доктору Института истории и этнологии имени А.Бакиханова НАНА, награжденному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым медалью "Терегги" Гураму Мархули, директору Центра евразийских исследований Гейдара Алиева в Турции Яшару Сары, директору компании Economyfirst Limited London, известному журналисту Клаусу Петеру Ральфу Юргенсу, главному редактору итальянского журнала по международным вопросам "OPINIO Juris - Обзор права и политики" и исследователю Европейского молодежного мозгового центра в Страсбурге Валентине Чабер были вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана.

Отметим, что в списке 16 человек из 10 стран (6 из Турции, 2 из Германии, по одному из США, Бельгии, Грузии, Швейцарии, Италии, Казахстана, Румынии, Турецкой Республики Северного Кипра).

Напомним, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.

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Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана (ФОТО)
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