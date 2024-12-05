Президент Ильхам Алиев наградил группу работников сферы связи и информационных технологий - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Группа работников сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждена медалью "Терегги".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в сфере связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике наградить следующих лиц медалью «Терегги»:

Аббасова Эмиля Исмаил оглу

Агамирову Ираду Рахиль гызы

Агасиеву Севиндж Алибаба гызы

Бедирханова Дуная Расим оглу

Алиева Мушфига Джабир оглу

Гусейнова Пярвиза Фируз оглу

Исмаилова Пярвиза Назим оглу

Керимова Вюсала Ряван оглу

Марданова Наиля Тейюб оглу

Нагиева Ибрагима Абдулла оглу

Велиеву Севиндж Мисирхан гызы", - говорится в распоряжении.