ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана - спикер

БАКУ /Trend/ - ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на проходящей в Баку международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Она отметила, что сегодня в ряде стран парламенты стали инструментом двойных стандартов.

"Основными причинами являются освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации и проведение политики в соответствии с национальными интересами", - добавила С.Гафарова.

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