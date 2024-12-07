Шушинская декларация - это дорожная карта для будущего отношений Азербайджана и Турции - Фуат Октай

БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация - это не только узы союзничества, но и четкая перспектива, дорожная карта для будущего отношений Азербайджана и Турции.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

По его словам, Шушинская декларация, подписанная после 44-дневной Отечественной войны, явилась наиболее конкретным показателем воли Турции и Азербайджана строить совместное будущее.

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