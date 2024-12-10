В Баку проходит Международная конференция под названием "Главное препятствие мирному договору между Азербайджаном и Арменией"

БАКУ /Trend/ - Центром анализа международных отношений (ЦАМО) проводится Международная конференция под названием "Главное препятствие мирному договору между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает во вторник Trend, на конференции обсуждается ряд вопросов.

Так, освобождение в 2020 и 2023 годах земель Азербайджана, находящихся под армянской оккупацией, и полное восстановление суверенитета на всех азербайджанских территориях создали возможности для мира между двумя странами. Однако позиция Армении в отношении уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики остается неопределенной.

В Конституции, являющейся верховным законом Республики Армения, в том числе и в других законодательных актах, все еще остаются территориальные претензии к Азербайджану.

Декларация о независимости, принятая Арменией 23 августа 1990 года, ссылается на акт Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года, который рассматривал Карабах как составную часть Армении. Позже это утверждение было отражено в преамбуле Конституции, принятой 5 июля 1995 года, и сохранялось во время поправок к ней, внесенных 27 ноября 2005 года и 6 декабря 2015 года.

Эти вопросы станут основными темами сегодняшней конференции.

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