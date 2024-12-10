Появилась историческая возможность для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция надеется, что историческая возможность, появившаяся благодаря освобождению Карабаха от оккупации, приведет к заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 15-й конференции турецких послов в Анкаре.
Глава государства подчеркнул, что Турция находится в регионе, где конфликты и войны являются частым явлением.
«Уверен, что турецкая дипломатия продолжит прилагать усилия для достижения мира и стабильности в нашем регионе», - отметил Эрдоган.
Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган заверил, что Анкара будет продолжать оказывать поддержку сирийским братьям.
«Надеюсь, что новая администрация Сирии примет во внимание интересы всех слоев сирийского общества», — добавил он.