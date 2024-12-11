Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии

БАКУ /Trend/ - 11 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с азербайджано-турецким союзничеством, ситуация в регионе в постконфликтный период, текущая ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, а также другие вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны обменялись мнениями по переговорам и обсуждениям, состоявшимся в рамках 31-го заседания Совета министров ОБСЕ на Мальте.

Министр Джейхун Байрамов поздравил турецкую сторону с назначением опытного турецкого дипломата Феридуна Синироглу на пост генерального секретаря ОБСЕ в рамках 31-го заседания Совета министров организации, отметив, что это было встречено азербайджанской стороной с большой радостью. Также было выражено пожелание успехов генеральному секретарю ОБСЕ Ф.Синироглу на этом ответственном посту.

Стороны подробно обсудили последние события в Сирии, а также региональные вопросы.

Была выражена поддержка Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также надежда на то, что в скором времени сложившаяся кризисная ситуация найдет свое решение, которое будет основано на интересах и воле сирийского народа.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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