Колониальные регионы Франции полностью зависят от импорта - Эльгюн Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Несмотря на наличие туристических возможностей в колониальных регионах Франции, эта сфера развивается слабо.

Об этом сообщил заведующий отделом Бакинской инициативной группы Эльгюн Гаджиев на презентации отчета за 2024 год, посвященной Дню деколонизации 14 декабря, сообщает Trend.

Он отметил, что для этих территорий существуют и более прибыльные сферы.

"На территориях, управляемых Францией, царствует жесткая дискриминация. В ходе исследований во Франции и ее заморских государствах выяснилось, что существуют резкие отличия по сравнению с управлением другими территориями, расположенными в том же регионе.

Экономика этих территорий полностью зависит от импорта", - сказал он.

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