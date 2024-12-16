В Азербайджане 75% доходов некоторых микропредпринимателей могут быть освобождены от налога

БАКУ /Trend/ - Со следующего года предусмотрено освобождение от налога 75 процентов доходов физических лиц, являющихся микропредпринимателями, осуществляющими деятельность по ряду сфер услуг с годовым объемом оборота до 45 тысяч манатов, без применения каких-либо условий (требование о наличии 3 работников и отсутствии задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование).

Об этом говорится в предложенной поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана, сообщает Trend.

Упомянутые сферы обслуживания следующие:

- разработка программного обеспечения;

- услуги в области проект-дизайна и декора;

- услуги перевода;

- рекламные услуги;

- деятельность в области исследований;

- услуги, предоставляемые в областях науки, образования, культуры и спорта;

- консультационные услуги в области права, свободного аудита, бухгалтерии и финансов;

- журналистская деятельность;

- изучение рыночной конъюнктуры;

- оценочная деятельность;

- доставка заказов и курьерская служба, за исключением грузовых перевозок автотранспортом;

- туристический гид;

- услуги экспорта.

Напомним, что с 1 января текущего года в соответствии со статьей 102.1.30 Налогового кодекса 75 процентов доходов от предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами микропредпринимательства со средней численностью наемных работников не менее 3 человек в месяц и не имеющих задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование, освобождены от подоходного налога.

Добавим, что предлагаемые льготы распространяются только на физических лиц, при этом юридические лица смогут воспользоваться льготами после выполнения условий в прежнем порядке (т. е. при среднемесячной численности наемных работников за год не менее 3 человек и отсутствии задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование).

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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