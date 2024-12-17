В следующем году пройдет более 20 мероприятий СВМДА - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - На 2025 год запланировано более 20 мероприятий председательства Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 7-м заседании Совета министров Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министр отметил, что председательство будет нацелено на развитие взаимодействия между государствами-членами, координаторами по построению доверия и со-координаторами и соответствующими органами СВМДА, такими как Советы по бизнесу и молодежи, Форум мозговых центров и Сеть партнерства ведущих университетов.

"Этот подход направлен на повышение эффективности мер по построению доверия и поощрение единства в СВМДА. Председательство будет уделять приоритетное внимание транспортным связям в экономическом измерении, продвижению малого и среднего бизнеса, женскому предпринимательству и "зеленой" экономике. Мы будем работать над расширением транспортных коридоров и продвижением более безопасной, устойчивой и эффективной инфраструктуры в Азии. Доступ малых и средних предпринимателей к инвестициям, рынкам и их участие в международной торговле с помощью инновационных методов, таких как электронная коммерция, а также инновационные подходы в сельском хозяйстве тоже будут среди областей, на которых председательство будет сосредоточено в этом контексте, в том числе через Совет по бизнесу СВМДА", - сказал Д.Байрамов.

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