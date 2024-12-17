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В Азербайджане на земли, временно изъятые из посевного оборота, будут предоставляться субсидия

Политика Материалы 17 декабря 2024 20:16 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На земли, временно изъятые из посевного оборота, будет предоставляться субсидия.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере".

Так, после последовательного возделывания сельскохозяйственных культур на землях, заявленных на получение субсидии на посев, в течение периода, установленного Советом по аграрным субсидиям, будет предоставлена субсидия на каждый гектар земли, временно изъятой, в целях восстановления плодородия этих земель и сокращения сорняков, из посевного оборота на период 1 (одного) года в связи с необходимостью восстановления утраченного плодородия и по другим причинам.

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