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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера

Политика Материалы 18 декабря 2024 11:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь», - отметил глава государства. Он добавил, что две страны продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия.

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