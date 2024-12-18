Президент Ильхам Алиев: Правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют

БАКУ /Trend/ - Мы с Турцией ежегодно проводим более 10 совместных учений – половина в Азербайджане, половина в Турции, и, по существу, добились высокой степени операбельности военных операций. И конечно же, это важный фактор стабильности на Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Сегодняшний мир и то, как развиваются события, еще раз доказывают то, что мир кардинально изменился, и те реалии, которые были созданы, и те правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют, и даже глобальные акторы это и не скрывают», - подчеркнул глава государства.