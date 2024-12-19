Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Центр рыболовства и аквакультуры"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах по развитию рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, в целях развития рыболовства и аквакультуры в стране, в том числе повышения продуктивности, совершенствования системы управления и контроля в этой области, формирования рыбных ресурсов с учетом их воздействия на окружающую среду, а также организации и регулирования рыболовства и аквакультурных хозяйств в соответствии с современными требованиями, при министерстве сельского хозяйства создано юридическое лицо публичного права "Центр рыболовства и аквакультуры".

Определено, что Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в области организации, управления рыболовством, в том числе в сфере аквакультуры, увеличения, использования, охраны и контроля рыбных и других водных биоресурсов.

Уставный фонд Центра составляет 1 миллион манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

Кабинету министров, министерству сельского хозяйства, министерству экологии и природных ресурсов, министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

В указе отражены изменения касательно некоторых указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики.