В Азербайджане утверждены изменения в закон о прохождении службы в органах юстиции

БАКУ /Trend/ - Сотрудники, находящиеся в распоряжении таможенных органов, к которым применено дисциплинарное взыскание, в отношении которых возбуждено уголовное дело, либо проводится служебное расследование в связи с нарушением служебной дисциплины, не будут представлены к очередным специальным званиям до тех пор, пока не получат назначение, не будет снято дисциплинарное взыскание, не будут прекращены уголовные дела по оправдательным основаниям в ходе предварительного расследования или пока они не будут оправданы приговором суда, либо до завершения служебного расследования.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, лица, которым установлен испытательный срок, назначаются на соответствующую должность без присвоения специального звания, и в течение этого срока они получают только должностной оклад.

Для сотрудника, находящегося в распоряжении органов юстиции (за исключением сотрудников, находящихся в распоряжении, освобожденных от должности в порядке дисциплинарного взыскания), в отношении которого возбуждено уголовное дело или проводится служебная проверка, в случае назначения на должность, прекращения производства по уголовному делу по оправдательным основаниям на предварительном следствии, либо оправдания приговором суда, либо получения им положительного заключения по результатам служебного расследования - срок службы для получения очередного специального звания исчисляется с момента окончания срока службы в предыдущем специальном звании.

При приеме на государственную службу или на особого вида государственную службу в других государственных органах лиц, служащих или служивших в органах юстиции, годы их службы в органах юстиции включаются в годы службы в этих органах, и указанным лицам в порядке взаимного согласования специальных, воинских, дипломатических званий и степеней квалификации, определяемых органом (учреждением), устанавливаемым соответствующим органом исполнительной власти, присваивается соответствующая степень квалификации, специальный, воинский или дипломатический ранг.

При приеме на службу в органы юстиции лиц, служащих или служивших на государственной службе или на особого вида государственной службы в других государственных органах, годы их службы включаются в годы службы в органах юстиции, указанным лицам в соответствии с порядком взаимного согласования специальных, военных, дипломатических званий и степеней квалификации, установленных органом (учреждением), устанавливаемым соответствующим органом исполнительной власти, и настоящим Законом, присваивается соответствующее специальное звание.