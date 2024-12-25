МИД Азербайджана распространил информацию в связи с крушением самолета AZAL в Актау

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило информацию в связи с крушением близ города Актау в Казахстане пассажирского самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Как сообщает Trend, в информации говорится:
"25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, направляясь в Актау в связи с необходимостью экстренной посадки, потерпел крушение вблизи города Актау. Причины аварии расследуются.
На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек.
По предварительным данным установлено, что в живых осталось 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы была создана государственная комиссия под председательством премьер-министра Али Асадова. В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, в связи с трагической аварией, в Казахстан отправилась делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, а также министром цифрового развития и транспорта.
В связи с аварией с первого момента на месте происшествия проволит работы Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау. По согласованию с казахстанской стороной аварийно-спасательные органы принимают срочные оперативные меры.
Горячие линии, с которыми можно связаться в связи с аварией:
AZAL
(+994) 12 5048280
(+994) 12 5048202
(+994) 12 5048203
Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау
+77087127016
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан:
+7 7172 559621
+7 7292 319091
Да упокоит Всевышний души погибших в автокатастрофе, желаем исцеления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД.
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