МИД Азербайджана распространил информацию в связи с крушением самолета AZAL в Актау

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило информацию в связи с крушением близ города Актау в Казахстане пассажирского самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает Trend, в информации говорится:

"25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, направляясь в Актау в связи с необходимостью экстренной посадки, потерпел крушение вблизи города Актау. Причины аварии расследуются.

На борту находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек.

По предварительным данным установлено, что в живых осталось 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы была создана государственная комиссия под председательством премьер-министра Али Асадова. В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, в связи с трагической аварией, в Казахстан отправилась делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, а также министром цифрового развития и транспорта.

В связи с аварией с первого момента на месте происшествия проволит работы Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау. По согласованию с казахстанской стороной аварийно-спасательные органы принимают срочные оперативные меры.

Горячие линии, с которыми можно связаться в связи с аварией:

AZAL

(+994) 12 5048280

(+994) 12 5048202

(+994) 12 5048203

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау

+77087127016

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан:

+7 7172 559621

+7 7292 319091

Да упокоит Всевышний души погибших в автокатастрофе, желаем исцеления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД.

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