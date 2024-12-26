Лечение пострадавших в авиакатастрофе будет продолжено в медучреждениях Баку - Адиль Абдуллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях продолжения лечения в Азербайджане лиц, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" J2-8243, выполнявшего рейс Баку-Грозный, специальным самолетом МЧС 7 человек были доставлены в Баку в сопровождении врачей и психологов.

Об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Trend.

Он отметил, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сразу после аварии, на самолете МЧС, оснащенном необходимыми средствами, в город Актау были направлены профессиональные психологи, врачи и спасатели, а также врачи министерства здравоохранения.

"7 пострадавших были доставлены в Баку в сопровождении врачей и психологов. Еще 7 человек, состояние которых считается удовлетворительным, будут доставлены самолетом AZAL в Баку чуть позже. В настоящее время лечение доставленных лиц будет продолжено в медицинских учреждениях столицы", - сказал он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

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