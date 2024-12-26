Проведена подготовка к лечению пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в Баку - замминистра здравоохранения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Минувшим днем по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Актау было направлено до 30 специалистов, медицинский персонал.

Об этом заявил сегодня журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов, сообщает Trend.

Он отметил, что сегодня в Баку доставлены 7 пострадавших в авиакатастрофе.

"В течение дня также ожидается прибытие второго самолета, на котором также будет 7 человек, которые будут госпитализированы. Мы готовы к обследованию и лечению. Среди доставленных лиц есть те, состояние здоровья которых оценивается как средней тяжести. 3 человека в тяжелом состоянии находятся в городе Актау. Их эвакуация сочтена нецелесообразной. Все доставленные граждане будут направлены в Yeni Klinika", - сказал замминистра.

Отметим, что в страну были доставлены 7 граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, близ города Актау.

Специальный самолет МЧС, доставивший раненых, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Пострадавших в аварии граждан на борту самолета сопровождала специальная бригада врачей.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

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