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Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Казахстана в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 27 декабря 2024 14:02 (UTC +04:00)
Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Казахстана в Азербайджане (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 27 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство Республики Казахстан в нашей стране.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинете министров, А. Асадов оставил запись в памятной книге, открытой в посольстве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы, произошедшей близ города Актау.

Премьер-министр побеседовал с послом Казахстана в нашей стране Алимом Байелем.

А.Асадов и А.Байель выразили соболезнования друг другу и семьям погибших в этот трудный и печальный момент для народов Азербайджана и Казахстана, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Еще раз была выражена благодарность правительству Казахстана за оперативную реакцию на ликвидацию последствий происшествия, гибкую и всестороннюю поддержку различных государственных органов.

Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Казахстана в Азербайджане (ФОТО)
Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Казахстана в Азербайджане (ФОТО)
Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Казахстана в Азербайджане (ФОТО)
Премьер-министр Али Асадов посетил посольство Казахстана в Азербайджане (ФОТО)
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