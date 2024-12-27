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Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год

Политика Материалы 27 декабря 2024 13:57 (UTC +04:00)
Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год.

Как сообщает Trend, согласно документу, расходы Фонда страхования от безработицы на 2025 год утверждены в размере 260 700 000,0 манатов.

Источником финансирования этих расходов являются:

Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год - 206 400 000,0 манатов;

54 300 000,0 манатов, направленные на финансирование расходов 2025 года из резерва Фонда страхования от безработицы, созданного на 1 января 2025 года.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.

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