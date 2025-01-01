Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"В 2024 году произошло много важных событий. Среди них самым важным стало освобождение четырех сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х годов. Мы никогда ни на шаг не отступали от своей позиции в отношении этих сел. Мы никогда не забывали их. Просто восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета имело свою логику. Мы решали всё, все вопросы уверенно и последовательно. На первом этапе мы освободили от оккупантов большую часть Карабаха и Восточного Зангезура в Отечественной войне 2020 года. Часть, оставшаяся под оккупацией, была освобождена от оккупантов в прошлом году в результате антитеррористической операции, и Азербайджан восстановил свой государственный суверенитет. В этом году мы вернули четыре села Газахского района – без единого выстрела, политическими средствами.

Однако верно и то, что, если бы не события, произошедшие за последние четыре года в азербайджано-армянских отношениях, то Армения, конечно, никогда бы не вернула нам эти села добровольно. Они вынуждены были это сделать, пошли на это, осознав нашу политическую и военную силу, и я надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире.

На Южном Кавказе новые реалии создали мы. Отечественная война создала эти реалии, восстановление нашего государственного суверенитета еще более усилило их, и мы закрепили созданные нами на Южном Кавказе новые реалии в дипломатической, международной и политической плоскости. Весь мир принял новые реалии", - сказал глава государства.