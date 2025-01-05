Польша готова помочь в расследовании причин катастрофы самолета AZAL – МИД

БАКУ /Trend/ - 5 января 2025 года министр иностранных дел Республики Польша Радослав Шикорский позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, министр иностранных дел Польши еще раз выразил соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям" (AZAL). Было заявлено, что польская сторона готова предоставить всевозможную техническую поддержку для расследования причин трагедии.

Затем были подробно обсуждены приоритетные вопросы председательства Польши в Совете Европейского Союза (ЕС) в течение следующих шести месяцев, отношения Азербайджан-ЕС, а также будущие перспективы Восточного партнерства.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей в политической, экономической, альтернативной энергетике, гуманитарной и других сферах имеют большую перспективу, отмечена важность взаимных визитов и активизации политического диалога в развитии отношений.

В ходе телефонного разговора министры также обсудили вопросы региональной и международной безопасности.