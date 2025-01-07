Президент Ильхам Алиев: По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января рассказал, в частности, о шагах, предпринимаемых в Азербайджане в социальной сфере.

Как сообщает Trend, отметив, что с 1 января текущего года минимальная заработная плата и минимальная пенсия увеличились, глава государства сказал: «Такое внимание к этой сфере в стране, которая вкладывает так много инвестиций и перед которой стоит такая большая проблема, как восстановление Карабаха, конечно, показывает суть нашей политики. Граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше. И в обществе, и в политике, и в семье все должно быть справедливо. И для нас всегда были важны принципы социальной справедливости».

Подчеркнув, что за последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета, Президент также заявил: «По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов – повышению минимальной заработной платы, пенсий, социальных пособий».