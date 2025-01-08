Правительство Армении совершает преступление против человечности, не позволяя западным азербайджанцам вернуться на свои исконные земли - Община

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции 8 января сделал противоречивое по своему содержанию заявление, отвергающее право западных азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли.

Как сообщает Trend, в связи с этим Община Западного Азербайджана распространила заявление.

"Еще раз подчеркнем, что попытки армянского правительства представить вопрос возвращения западных азербайджанцев в родные края в качестве территориальных претензий и его возмущение по поводу выражения "Западный Азербайджан" абсолютно безосновательны. Выражение "Западный Азербайджан" - это термин, используемый проживавшими на этой территории азербайджанцами в рамках их права на самоидентификацию, и он основан на исторических фактах. Община неоднократно заявляла, что уважает территориальную целостность Армении и хочет добиться возвращения мирным путем.

В связи с имеющимися в заявлении А.Мирзояна, как и в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна от 25 июля 2023 года, необоснованными и противоречивыми утверждениями о "добровольном выезде" азербайджанцев из Армении и "выплате им компенсаций" заявляем следующее:

Прежде всего, следует отметить, что компенсация означает признание совершенного правонарушения и понесенных потерь, что противоречит утверждениям о добровольном выезде. Если сотни тысяч людей действительно в массовом порядке добровольно покинули свои дома в холодную зиму всего за две недели, то почему им предложили "компенсацию"?

Во-вторых, мы категорически опровергаем утверждение о том, что изгнанные из Армении азербайджанцы получили компенсацию в той или иной форме в обмен на отказ от права на возвращение.

Наконец, правительство Армении должно знать, что люди имеют право вернуться, независимо от того, как они покинули свою родину, и что правительство Армении совершает преступление против человечности, не позволяя западным азербайджанцам вернуться.

Заявление А.Мирзояна еще раз показывает, что политический истеблишмент Армении не может отказаться от ненависти к азербайджанскому народу, как и в эпоху Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, и это полностью противоречит их лживым заявлениям о "демократии" и "правах человека".

Армения должна уважать права человека и международное право и обеспечить право изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в родные края в условиях безопасности и уважения достоинства. Требуем, чтобы правительство Армении прекратило распространять лживые утверждения и вступило в субстантивный диалог с нашей общиной относительно легитимных требований изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в заявлении.

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