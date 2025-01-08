VIGINUM пыталась очернить работу Бакинской инициативной группы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Французская правительственная служба VIGINUM, занимающаяся национальной безопасностью и обороной, пыталась очернить работу нашей организации.

Об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на брифинге, посвященном необоснованным обвинениям, отраженным в отчете, опубликованном VIGINUM в декабре 2024 года.

"Франция утверждала, что видео, распространенные БИГ во время протестов в Новой Каледонии, были сфальсифицированными. Однако видео, которые Франция называет сфальсифицированными, прислали нам наши друзья. Франция ограничила доступ в интернет и запретила социальные сети на этой территории. Но мы получили эти видео еще до введения ограничений", - сказал А.Аббасов.

По его словам, в отчете французская сторона утверждает, что во время протестов в Новой Каледонии якобы была манипуляция франкоязычной аудиторией с помощью "сфальсифицированных" фото и видео.

"Эти видео и фото, которые французская сторона назвала сфальсифицированными, были отправлены нам нашими друзьями из Новой Каледонии прямо с места событий. Фотографии и видео были полностью оригинальными и были сняты прямо на месте событий и отправлены нам. Французское правительство совершало убийства и массовые аресты канаков и не хотело, чтобы мировая общественность увидела эти зверства. Вы знаете, что французская сторона впоследствии даже ограничила интернет, заблокировала ряд социальных сетей. Однако к тому времени, когда они это сделали, у нас уже были фотографии и видео, доказывающие незаконные действия, совершенные французскими правоохранительными органами. Французские спецслужбы привлекли к следствию большинство лиц даже просто за симпатии к БИГ, были осуществлены незаконные аресты", - сказал он.

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