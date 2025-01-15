Великобритания поддерживает независимое расследование крушения самолета AZAL - Стивен Даути

БАКУ/ Trend/ - Правительство Великобритании выразило поддержку Бразилии, Азербайджану и Казахстану в проведении независимого и всестороннего расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в ответе на вопрос, направленный британскому правительству членом Консервативной партии Венди Мортон в британском парламенте.

Мортон поинтересовалась, как Великобритания оценивает результаты международного расследования аварии. Стивен Даути, государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий МИД Великобритании, выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что британские власти поддерживают тесный контакт с азербайджанскими и казахскими властями по этому вопросу. Он также отметил, что Великобритания активно сотрудничает со всеми сторонами для содействия независимому расследованию.

Эта поддержка демонстрирует приверженность Великобритании международному сотрудничеству и гуманитарным инициативам.

Эта поддержка подчеркивает приверженность Великобритании международному сотрудничеству и гуманитарным инициативам.