БАКУ /Trend/ - Германия оказалась на пороге исторического политического вызова. Распуск бундестага и назначение досрочных выборов на 23 февраля стали сигналом не только кризиса доверия к традиционным политическим силам, но и подъемом радикальных настроений, которые невозможно игнорировать. Второе место в опросах занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) — партия, которую многие считают угрозой устоявшемуся порядку. От партии «профессоров-бунтарей» до ультраправой силы с элементами экстремизма — за 11 лет АдГ прошла путь, который перевернул политическую сцену страны.

Немецкий кризис идентичности

Когда-то Германия была символом демократической стабильности. Эпоха Ангелы Меркель, с её прагматизмом и компромиссами, успокаивала общество, но постепенно консервативная ХДС утратила свою правую идентичность, отдав её более радикальным силам. АдГ стала точкой притяжения для избирателей, которым больше не нужны полумеры: сторонники партии жаждут возвращения к «настоящей Германии» — страны с жёсткой миграционной политикой, отказом от глобалистской экономики и выхода из Евросоюза.

Политолог Дмитрий Стратиевский справедливо отмечает, что радикализм АдГ оказался востребованным именно потому, что традиционные консерваторы утратили свою аутентичность. Программа партии на выборы-2025 отражает этот запрос: выход из ЕС, возврат к марке, восстановление поставок российского газа и введение предварительного заключения для соискателей убежища. Такой радикализм неизбежно приводит к изоляции — ни одна другая партия не готова вступать в коалицию с АдГ. Но в этом и заключается парадокс: быть постоянной оппозицией — это стратегический успех для тех, кто хочет разрушить систему изнутри.

Метаморфозы «Альтернативы»

Когда в 2013 году профессор Бернд Лукке основал АдГ, его цель была иной. Партия предлагала финансово-экономическую альтернативу правительству Меркель, напоминающую американский трампизм: жёсткий протекционизм и национальный эгоизм вместо европейской солидарности. Но партия быстро превратилась в магнит для тех, кто устал от мультикультурализма, толерантности и глобализации. Эти люди искали политический приют и нашли его в АдГ.

С каждым годом партия становилась радикальнее. Постоянные перевороты внутри руководства, отставки умеренных лидеров и приход более жёстких фигур, таких как Бьорн Хёке, сделали её образцем ультраправой силы. «Альтернатива» подчинила себе всё правое пространство, вытеснив менее успешные радикальные партии и заняв место, которое ранее считалось невозможным в Германии.

Успех АдГ в электоральной политике сопровождается не только ростом популярности, но и серьёзными издержками. Против партии открыты дела немецких спецслужб, обвиняющих её в подрыве демократических принципов. Внутренние скандалы, взаимные обвинения и откровенные расколы делают её нестабильной, но это же и укрепляет её репутацию «антисистемной» силы.

Экс-лидеры партии, такие как Йорг Мойтен, не скрывают своего разочарования. «Партия превратилась в радикальный культ, за который невозможно голосовать», — заявил он после своей отставки. Основатель Бернд Лукке с горечью добавляет: «Мы хотели изменить политику в области евро, а теперь эта партия хочет изменить страну».

Рост популярности АдГ — это симптом глубокого кризиса идентичности, который охватил немецкое общество. Желание отказаться от европейских ценностей, вернуться к националистическому курсу и противопоставить себя глобализации — это не просто политическая повестка, а идеология, влекущая за собой разделение нации. Германия оказалась перед лицом выбора: либо сохранить свои демократические традиции, либо уступить место радикалам, для которых компромисс — это поражение.

Но февральские выборы не станут триумфом АдГ. Она обречена оставаться в оппозиции, потому что её ультрарадикализм делает её токсичной для других партий. И всё же её влияние на политический ландшафт Германии очевидно. Устоит ли демократическая система страны под давлением радикальных ветров — покажет будущее.

Политический ландшафт Германии вновь переживает тектонические сдвиги. На фоне распада правящей коалиции и приближения внеочередных парламентских выборов 23 февраля 2025 года партия АдГ находится в центре внимания как символ раскола общества. Вопрос, который обсуждают эксперты, прост, но болезнен для демократии: готова ли АдГ изменить свою радикальную сущность ради расширения электоральной базы, или же партия остается заложником своих ультраправых идей?

Лицо перемен или фасад компромисса?

Надежды на умеренность связываются с Алис Вайдель, сопредседателем АдГ и кандидатом партии на пост канцлера. Вайдель — открытая гомосексуальная женщина, представляющая собой воплощение противоречий: она говорит о допустимости однополых союзов, поддерживает привлечение квалифицированных мигрантов и даже не исключает членства Германии в Евросоюзе. Её заявления резко контрастируют с риторикой Тино Хрупалле, другого сопредседателя АдГ, известного своей мигрантофобией и пропутинскими взглядами.

Однако, несмотря на внешние сигналы умеренности, партия остаётся верна своей идеологической основе. Черновик предвыборной программы, обнародованный перед выборами, шокирует своей радикальностью. Предлагается выход Германии из Евросоюза, возврат к немецкой марке, полное возобновление поставок российского газа, отмена санкций против РФ и предварительное заключение для соискателей убежища на границе. Эти идеи противоречат даже осторожным надеждам на «ребрендинг» партии.

2024 год стал для АдГ годом громких разоблачений. Секретные встречи, на которых обсуждались планы массовой депортации, заявления о лояльности мигрантов и скандальные комментарии лидеров о преступлениях СС во Второй мировой войне, казалось бы, должны были обрушить поддержку партии. Тем не менее, электорат АдГ остаётся верным. Более того, в ряде регионов, таких как Тюрингия, Саксония и Бранденбург, партия демонстрирует стабильно высокие результаты.

Почему скандалы не разрушают доверие? Ответ прост: избиратели АдГ видят в партии не просто политическую силу, а единственного защитника их интересов. Для них радикализм — это не изъян, а преимущество. Взгляд на политику через призму националистических и консервативных ценностей формирует устойчивое ядро поддержки, для которого компромисс равен предательству.

Алис Вайдель, несмотря на ожидания, не отступает от общей линии. Её заявления о теракте в Магдебурге, где обвинения были направлены на «исламистов», хотя сам террорист имел связи с АдГ, подтверждают, что умеренность — лишь инструмент, а не цель. Партия делает ставку на радикализм, понимая, что умеренный курс оттолкнёт её основной электорат.

Эта стратегия отличает АдГ от европейских аналогов. Джорджия Мелони в Италии и Марин Ле Пен во Франции смогли «очеловечить» свои партии, приблизившись к национал-консервативному мейнстриму. АдГ же идёт другим путём, углубляя разрыв между традиционной политикой и ультраправыми идеями.

Алис Вайдель, кандидат в канцлеры от АдГ, стала символом партийных противоречий. Доктор экономики и открытая гомосексуальная женщина, она публично демонстрирует видимость умеренности. Но за этим фасадом скрывается неоспоримая лояльность радикальной программе партии, включая гомофобные тезисы, антилиберальную риторику и планы по выходу из ЕС. Готовность Вайдель представлять эти идеи на предстоящих выборах показывает, что партия делает ставку на дальнейшую радикализацию — стратегию, которая должна не только удержать, но и расширить её электоральную базу.

От умеренности к радикализму

В 2017 году Вайдель осуждала Бьорна Хёке, лидера экстремистского крыла партии, и даже выступала за его исключение. Но уже через несколько лет она изменила позицию: в 2020 году она проголосовала против роспуска ультраправой внутрипартийной группы «Крыло», возглавляемой Хёке. Этот шаг стал поворотным моментом в её карьере, окончательно укрепив её в рядах тех, кто поддерживает радикальный курс.

Вайдель осознанно примиряется с экстремистами, чтобы сохранить влияние и обеспечить своё лидерство. Её совместное выступление с Хёке в Эрфурте в 2024 году было демонстрацией единства с ультраправыми кругами партии, что помогло ей укрепить позиции перед выдвижением в канцлеры. Эта связь подчёркивает: любые попытки представить Вайдель как лицо «ребрендинга» АдГ остаются лишь мифом.

Популярность АдГ стабильно держится на уровне 17–19 процентов в общенациональных опросах, с пиком до 30 процентов в восточных землях. Партия уверенно занимает вторую строчку в рейтингах, обгоняя социал-демократов (СДПГ). Однако АдГ стремится к большему: радикальная программа должна не только сохранить ядро её электората, но и привлечь новых избирателей из числа тех, кто ранее избегал голосования.

Ключевой акцент партии — на жёстком национализме. Черновая версия программы, которая будет окончательно утверждена на федеральном съезде в январе 2025 года, включает:

выход из Европейского союза и отказ от евро;

возобновление поставок российского газа;

отмену санкций против РФ;

предварительное тюремное заключение для соискателей убежища на границе;

отказ от осуждения войны РФ против Украины.

Эти тезисы выходят за рамки умеренности и подчёркивают приверженность партии радикальным изменениям. В отличие от европейских правых, таких как Джорджия Мелони или Марин Ле Пен, которые пытаются сгладить крайности и завоевать доверие широкой аудитории, АдГ делает ставку на усиление конфликтного курса.

Бьорн Хёке остаётся ключевой фигурой в партии. Его успех на выборах в Тюрингии в 2024 году закрепил за ним репутацию эффективного политика. Это позволило Хёке и его сторонникам установить контроль над многими местными отделениями АдГ, влияя на стратегию партии. Без поддержки Хёке Вайдель вряд ли смогла бы утвердить своё лидерство.

Запрет АдГ: реальность или мечта?

На фоне растущей популярности партии представители традиционных политических сил, таких как Христианско-демократический союз (ХДС), пытаются поставить под сомнение её законность. Марко Вандервиц, депутат от ХДС, предложил инициировать проверку возможности запрета АдГ за несоответствие конституционным принципам Германии. Однако эксперты сходятся во мнении, что доказательной базы для запрета пока недостаточно. Конституционный суд вряд ли удовлетворит подобное ходатайство, что позволяет АдГ беспрепятственно участвовать в выборах 2025 года.

Политический успех АдГ на февральских выборах 2025 года, кажется, предопределён. Согласно последним опросам, партия может рассчитывать на 137 мандатов в новом составе бундестага — на 54 места больше, чем она завоевала в 2021 году. Даже если её рейтинг немного снизится, а фракция вновь столкнётся с традиционным для себя оттоком депутатов, АдГ останется крупной и влиятельной силой в парламенте.

Но успех в количестве мандатов не превращается в политическую власть. АдГ по-прежнему остаётся в изоляции. Все партии, которые могут пройти в бундестаг, уже категорично отвергли возможность коалиции с ультраправыми, что превращает АдГ в своего рода политического изгоя, неспособного встроиться в управленческую систему Германии.

Растущая сила, но не власть

Популярность АдГ — это реакция на системный кризис в немецкой политике. Избиратели выражают протест против традиционных партий, упрекая их в отсутствии ясного курса, неспособности ответить на вызовы миграции, глобализации и энергетического кризиса. АдГ умело эксплуатирует эти настроения, предлагая радикальные решения, которые находят отклик у значительной части общества.

Однако другие политические силы видят в сотрудничестве с ультраправыми угрозу для демократии. Даже «Блок Сары Вагенкнехт», который позиционирует себя как оппозиция к истеблишменту, не рискует вступать в альянс с АдГ, чтобы не потерять собственный электорат. Утрата политической поддержки стала бы неизбежной платой за попытку легитимизировать партию, которая ассоциируется с экстремизмом.

Отсутствие реальной власти не мешает АдГ активно влиять на политический ландшафт Германии. Ультраправые используют парламентскую платформу для продвижения своих идей и формирования общественной повестки. В условиях слабости традиционных партий и политической фрагментации бундестага партия будет укреплять свои позиции как «голос народа», сопротивляющийся «элитам».

АдГ может играть роль разрушителя коалиций, особенно в случае, если результаты выборов не позволят сформировать стабильное большинство. Это создаёт риск спонтанных и ситуативных союзов, которые, несмотря на заявления партийного руководства, могут возникнуть из прагматических соображений.

Будущее АдГ: пределы и возможности

Изоляция на федеральном уровне не помешала ультраправым укрепить позиции на региональной арене. Победы в Тюрингии, высокие показатели в Саксонии и Бранденбурге подтверждают, что АдГ обладает устойчивой поддержкой в определённых частях Германии. Эти успехи, однако, углубляют разрыв между восточными и западными землями страны, что угрожает социальной сплочённости.

Партия осознаёт, что в её текущем виде она не может претендовать на руководство страной. Однако дальнейшая радикализация служит инструментом для расширения электоральной базы. Устойчивый протестный потенциал, подкреплённый разочарованием избирателей в традиционных силах, может позволить АдГ сохранить второе место в политической системе ФРГ на долгие годы.

Но фундаментальные изменения в партийной системе Германии пока невозможны без трансформации самой АдГ. Лишь отказ от радикализма, подобный тому, что демонстрируют правые в других европейских странах, позволит партии интегрироваться в коалиционную систему. Пока же её стратегия направлена на то, чтобы оставаться «антисистемной» силой — громким, но изолированным голосом протеста.

Политическая изоляция АдГ, на первый взгляд, выглядит как инструмент защиты демократии. Но в долгосрочной перспективе она может усугубить кризис доверия к системе. Если традиционные партии не смогут предложить ясный и действенный ответ на запросы общества, протестные настроения будут только расти, укрепляя позиции радикалов.

Будет ли Германия готова к компромиссам, чтобы сохранить стабильность, или столкнётся с дальнейшей фрагментацией политического поля — вопрос, на который предстоит ответить избирателям уже 23 февраля. АдГ готова играть роль разрушителя системы, и именно эта стратегия может стать её главным оружием в борьбе за будущее Германии.

АдГ продолжает своё восхождение, используя радикализм как двигатель политической кампании. Партия отказывается от умеренности, предпочитая привлекать избирателей через конфронтацию с традиционными ценностями и структурами власти.

Успех АдГ — это симптом глубоких изменений в немецком обществе. Рост националистических настроений и разочарование в традиционных партиях создают почву для радикализма. Вопрос в том, сможет ли Германия удержаться в рамках демократических принципов или уступит давлению ультраправых, превращающих политическую борьбу в инструмент разрушения европейских ценностей. Будущее страны зависит от того, кто победит в этой битве: радикалы или здравый смысл.

Рост популярности АдГ свидетельствует о кризисе демократической системы. Германия, некогда символ стабильности, сталкивается с вызовами, которые невозможно игнорировать. «Альтернатива для Германии» стала выражением глубокой неудовлетворённости части общества, но её успехи — это не триумф демократии, а её испытание на прочность.

Будущее АдГ останется в её прошлом: радикализм, отказ от компромисса и борьба за власть любой ценой. Вопрос в том, сможет ли Германия удержаться на пути демократии или уступит место ультраправым ветрам, меняющим лицо Европы.

Baku Network