Признание от ANCA: Армения проиграла Азербайджану

БАКУ /Trend/ - После очередного краха надежд крупнейшей армянской лоббистской организации в США ANCA, ее руководство фактически признало очередное поражение Армении в противостоянии с Азербайджаном. На этот раз ANCA попыталась возложить вину за свои неудачи на уходящую администрацию США, обвиняя ее в провале собственных иллюзий.

ANCA быстро осознали, что «стратегическое соглашение», подписанное между администрацией Байдена и Арменией за несколько дней до смены власти в Белом доме, — это бессмысленный документ.

Исполнительный директор ANCA Арам Гамбарян назвал этот документ «прощальным подарком» администрации Байдена Армении, подчеркнув, что это является лишь жалкой и безуспешной попыткой загладить вину перед армянской диаспорой в США.

Свое поражение ANCA объясняет обвинениями в адрес администрации США, которая, по их словам, занимается выгодным сотрудничеством с Азербайджаном. Буквально на следующий день, после бурного ликования армян в честь подписания «соглашения» с Вашингтоном, стало известно, что США предоставят финансирование для сделки на сумму свыше 100 миллионов долларов азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines кредит в размере 100 миллионов долларов, которые та планирует использовать для покупки грузовых самолетов Boeing.

В ответ ANCA обвинила авиакомпанию в «перевозке оружия», а администрацию США — в «предательстве». Очевидно, что когда дело доходит до реальных и взаимовыгодных сделок с Азербайджаном, армянская сторона не способна это принять.

А это «стратегическое соглашение», подписанное накануне между Вашингтоном и Ереваном, теперь очевидно - не более чем бумажка. Сами армяне признают, что это наспех подготовленный, необязательный документ - последняя подачка администрации Байдена армянской диаспоре.

Истерические обвинения в адрес уходящей администрации США лишь подтверждают полное фиаско армянского лобби. А реальные финансовые соглашения являются четким сигналом того, что стратегический интерес США сосредоточен на партнерстве с Баку. Армяне же вновь показали свою неспособность добиться реальных результатов и потерпели очередное поражение от Азербайджана на международной арене.