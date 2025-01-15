Политика этнических чисток характерна для Армении - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Политика этнических чисток характерна для Армении.

Как передает Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении.

"Необоснованное заявление МИД Армении о якобы осуществленной в январе 1990 года "резне армян" в Баку показывает, что систематическая политика этнической ненависти и нетерпимости этой страны против Азербайджана все еще продолжается.

Напоминаем МИД Армении, что политика этнических чисток и массовых убийств характерна для Армении и армян.

Армянской стороне хорошо известны факты массовой жестокой депортации более 450 тысяч азербайджанцев с их историко-этнических земель на территории Армянской ССР в 1948-1953 годах и начиная с 1987 года, помимо массовых убийств и изгнаний азербайджанцев с начала 20-го века до начала 1920-х годов.

МИД Армении, распространяя подобную пропагандистскую дезинформацию, стремится скрыть политику геноцида и этнических чисток, которую исторически проводил против мирного населения Азербайджана, зверское убийство 613 мирных жителей за одну ночь в городе Ходжалы, грубое нарушение фундаментальных прав более миллиона азербайджанцев в течение почти 30 лет.

Весь мир знает, что вымышленные "сумгаитские погромы", являющиеся частью армянской ложной пропаганды, были планом, разработанным армянами и реализованным через Эдуарда Григоряна для оправдания депортации и массового убийства азербайджанцев.

Утверждение о праве на компенсацию армян, которые разбогатели за счет бакинской нефти и богатств Азербайджана и потратили заработанные средства на истребление азербайджанцев и уничтожение исторических памятников, свидетельствует об абсурдном мышлении.

Армянская пропаганда, массово искажающая историю, не служит миру и опасна", - отметил А.Гаджизаде.