В Азербайджане будут определены правовые и технологические основы функционирования информационных ресурсов и систем

БАКУ /Trend/ - Для серьезного изменения процессов в эпоху цифрового развития необходима эффективная структура управления для реализации проектов развития, регулирования и развития базовой инфраструктуры, а также постепенной замены традиционных механизмов государственного управления цифровыми системами.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло свое отражение в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, в государственных учреждениях будут проводиться мониторинги по организации и предоставлению электронных услуг, разработаны цифровые управленческие рамки и организационная структура для этих услуг, будут назначены ответственные лица за цифровое развитие в учреждениях для координации управления цифровой повесткой и проектов и инициатив в области цифровых услуг, а также будут определены права и обязанности ответственных лиц в государственных учреждениях.

В соответствии с "Образцовым Положением о государственных информационных ресурсах и системах" будут определены правовые, организационные и технологические основы функционирования этих информационных ресурсов и систем, а также "Информационной системы электронного правительства" (ИСЭП) и ее подсистем.

Управление процессом цифрового развития в Азербайджане будет осуществляться на основе следующей организационной структуры: