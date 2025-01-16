Азербайджан и Грузия всегда были сторонниками мира и стабильности в регионе - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия всегда были сторонниками мира и стабильности в регионе.

Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend.

Министр отметила, что мир и стабильность будут способствовать экономическому потенциалу региона.

"Азербайджан и Грузия будут продолжать интенсивное сотрудничество и добрососедские отношения. Я благодарю Азербайджан за поддержку в различных форматах.

Для углубления отношений между двумя странами реализуются различные проекты. Мы стремимся сделать это сотрудничество устойчивым", - добавила М.Бочоришвили.

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