БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы углубления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети Х.

"В рамках Х заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджанской Республикой были проведены продуктивные переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Мы обсудили перспективы дальнейшего углубления грузино-азербайджанского двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в энергетическом секторе. Наше стратегическое партнерство играет важную роль в региональной стабильности и обеспечении безопасных отношений для наших партнеров", - говорится в публикации.

Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 17 января прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

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