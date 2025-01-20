Посол Грузии в Азербайджане почтил память шехидов трагедии 20 января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Зураб Патарадзе вместе с руководителями аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств и сотрудниками посольства Грузии почтил память шехидов, отдавших жизни 35 лет назад за свободу Родины.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства в Facebook.

"20 января 1990 года в результате жестокого подавления советскими войсками протестов демонстрантов были убиты мирные жители.

Чтобы почтить их память, руководители дипломатических миссий прибыли на Аллею шехидов и украсили цветами могилы погибших за Родину.

20 января вошло в новейшую историю азербайджанского народа как одна из самых трагических, но в то же время героических страниц, как день борьбы за свободу и территориальную целостность Родины", - отмечается в публикации.

Напомним, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

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