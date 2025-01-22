Иран, Азербайджан и Россия достигли соглашения по совершенствованию коридора «Север-Юг»

БАКУ /Trend/ — Иран, Азербайджан и Россия достигли полного соглашения по совершенствованию международного транспортного коридора «Север-Юг», который является ключевым маршрутом для укрепления региональной и международной логистики.

Как сообщает Trend со ссылкой на заявление министра дорог и городского развития Ирана Фарзаны Садык, это стало возможным по итогам 16-го заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана, где стороны подписали документ о взаимопонимании.

«Железная дорога Решт-Астара играет стратегическую роль в развитии этого коридора. Сегодняшнее соглашение подчёркивает важное значение Азербайджана как ключевого звена в грузоперевозках между Ираном, Азербайджаном и Россией. Оно откроет новые возможности для оптимизации транспортных потоков и укрепления сотрудничества между странами», — отметила Фарзана Садык.

Документ о взаимопонимании был подписан министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садык и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.