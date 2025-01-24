БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум в Давосе можно считать символом противоречий современного мира. Потрясения и кризисы в мировой экономике, экологические проблемы, а также ажиотаж на фоне стремительного развития искусственного интеллекта стоят во главе вопросов, которые волнуют государства и народы.

При всем этом военные действия в Украине - одна из самых важных тем обсуждений на Давосском форуме. В центре политического вулкана, о котором идет речь, находится глава Украины Володимир Зеленский.

Выступая перед мировыми лидерами, В.Зеленский сделал то, что делали настоящие лидеры во время самых тяжелых испытаний. Он не умолял о помощи, не пытался угодить другим. Его речь была декларацией сопротивления.

"Пусть хоть все союзники мира объединятся - мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно", - заявил В. Зеленский, чьи слова запечатлелись в умах каждого, кто готов пожертвовать международным правом ради энергетической стабильности и спокойствия.

Украина сейчас является баррикадой, где решается судьба международного права, и Володимир Зеленский напомнил всем об этом. Он заявил, что мир возможен только при наличии гарантий безопасности. В противном случае это будет новый предвоенный перерыв. Его слова прозвучали как месседж тем, кто ставит под угрозу суверенитет Украины, превращая этот суверенитет в предмет торга.

Риторика о "реалистичных решениях" среди союзников стала звучать громче. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Давосе: "Мы должны искать мирные пути, приемлемые для всех сторон, даже если это требует трудных решений".

В других обстоятельствах эти слова могли бы прозвучать как голос разума, но в украинском контексте это воспринимается как предательство. Потому что для Европы "трудные решения" - это уступки России, что для Киева неприемлемо. В.Зеленский показал, что полностью понимает этот момент. Его позиция была бескомпромиссной: компромиссов за счет суверенитета Украины не будет.

Британский аналитик Тимоти Эш так оценил настроения в Европе: "Европа начинает терять позиции. Они больше озабочены своими проблемами, чем борьбой за свободу Украины".

В кулуарах форума В.Зеленский провел ряд встреч, продиктованных необходимостью укрепления позиций Украины в мире.

Одним из главных событий стали переговоры с Президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Володимир Зеленский напомнил о важности консолидации глобальных усилий, основанных на принципах Устава ООН, для достижения справедливого мира.

Еще одним примечательным событием стала встреча с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Темы безопасности и гуманитарного сотрудничества были затронуты как важные сферы отношений между двумя странами, которые исторически умели бороться за свое право на существование.

Особое внимание привлекла встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности.

Самым ярким дипломатическим шагом стал отказ Зеленского от встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Этот шаг стал демонстрацией принципиальности: Украина больше не намерена тратить время на сторонников Москвы.

В 2025 году Давосский форум стал полем битвы между двумя подходами. С одной стороны, были предложения пойти на уступки во имя "реалистичного мира". С другой стороны, принципиальная борьба за территориальную целостность, международное право и независимость.

С одной стороны, в политическом и экономическом плане Европа, которой дорого обошлась война, устала. С другой стороны - Украина, которая боролась не только за свою землю, но и за право будущих поколений жить в мире, далеком от угрозы вторжения и насилия.

В.Зеленский сказал это очень ясно: "Требовать от нас уступок - значит поддерживать агрессора. Это капитуляция, а не мир".

Выступление В.Зеленского вызвало большой резонанс. Российские официальные лица раскритиковали его выступление, назвав его "агрессивным". Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал его слова "грубыми".

Давос-2025 был не просто форумом. Это было поле битвы за то, каким будет мир будущего. Искателям компромисса Зеленский напомнил, что несправедливый мир - это предательство. Президент Украины не только защищал свою страну, но и доказывал, что борьба за свободу - это не просто дипломатическая игра. Это вопрос жизни и смерти.

На фоне этих событий важным элементом внешнеполитической стратегии Киева остается укрепление связей с Азербайджаном. История азербайджано-украинских отношений особенно ярко проявилась в двух знаменательных визитах - визите Володимира Зеленского в Баку в 2019 году и визите Президента Ильхама Алиева в Киев в 2022 году.

Визит В.Зеленского в Азербайджан в 2019 году стал не просто дипломатическим событием, а символом сближения двух стран. Лидеры договорились об увеличении товарооборота, сотрудничестве в области энергетики и развитии Транскаспийского транспортного маршрута. В.Зеленский подчеркнул важность участия азербайджанских инвесторов в украинских проектах, и это стало сигналом для углубления экономического взаимодействия.

В 2022 году за несколько недель до войны Президент Ильхам Алиев посетил Киев. Подписание договора о стратегическом партнерстве подтвердило общий курс на сотрудничество в энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Президент Ильхам Алиев, выступая в Киеве, подтвердил свою поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнул важность того, чтобы принцип международного права был основополагающим при решении любого конфликта.

Эти визиты стали важными вехами в укреплении партнерства между двумя странами. Они показали, что Азербайджан и Украина готовы поддерживать друг друга даже в самых сложных условиях.

В начале 2025 года становится ясно, что Украина попала в ловушку амбиций Запада. Смена администрации в США практически ничего не изменила: Киев по-прежнему является ареной геополитической борьбы сверхдержав, и здесь их интересы ставятся выше реальных потребностей украинского народа. Финансовая и военная помощь, предоставляемая Западом, сопровождается все более явным давлением.

На Давосском форуме стало ясно, что Европа все больше склоняется к компромиссу с Россией в целях сокращения расходов, вызванных конфликтом. Это особенно проявилось в риторике Германии и Франции; они все чаще говорят о "реалистичных решениях". Но Киев четко заявляет, что такие "решения" нельзя строить на основе капитуляции.

Уход Джо Байдена с поста президента США нисколько не изменил сути американской политики в отношении Украины. Для новой администрации Киев по-прежнему остается полем битвы, на котором Вашингтон решает свои глобальные амбиции. С 2022 года США предоставили Украине помощь на сумму более 50 миллиардов долларов, но за каждой помощью скрываются задержки, условия и ультиматумы.

Президент Украины Володимир Зеленский, выступая на Давосском форуме, с горечью отметил: "Запад говорит о нашей борьбе за демократию, но реальная помощь часто приходит тогда, когда она теряет свою нужность".

Даже политологи, в том числе Джон Миршаймер, не оставляют места ни для каких иллюзий: "Для США Украина - просто инструмент в борьбе за мировое лидерство. Вашингтон защищает свои глобальные интересы, а не Киев".

Логика этой хладнокровной американской политики особенно горько сказывается на внутренней ситуации в Украине. Следующим примером этого является давление США на Киев с требованием снизить возраст для мобилизации до 18 лет. Заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина отметила по этому поводу: "Это больше похоже на приказ, чем на помощь".

Если США действуют как хладнокровный стратег, то Европа проявляет признаки усталости от войны. На Давосском форуме канцлер Олаф Шольц заявил: "Мы должны искать мирные пути, приемлемые для всех сторон, даже если это требует трудных решений".

Эти слова звучат для Украины как предательство. Это не призыв к справедливости, а сигнал о том, что Европа готова пожертвовать суверенитетом Украины ради собственной стабильности.

Украина рассматривает это не как призыв к миру, а как попытку заставить ее сдаться.

На фоне энергетического кризиса и внутренних проблем Европа все больше склоняется к стратегии "замораживания конфликта". Но Киев считает такой подход серьезной угрозой не только для Украины, но и для всей системы международного права. Министр обороны Украины Алексей Резников очень четко высказался по этому поводу: "Несправедливый мир - это лишь временная пауза перед новой войной".

Украина твердо стоит на своем: компромиссы невозможны.

Давос-2025 показал, что Украина является символом сопротивления как военной агрессии, так и попыткам союзников навязать ей несправедливый мир. В своем выступлении В.Зеленский подчеркнул, что борьба Украины ведется не только за ее суверенитет, но и за те принципы, на которых базируются международные правила.

Несмотря на все испытания, Украина продолжает отстаивать свою позицию.

А азербайджано-украинское партнерство показало свою значимость в самые критические моменты истории. Это стратегическое сотрудничество может служить опорой в условиях глобальных вызовов.

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